Ситуация с коронавирусом заставила многих туристов отменить запланированные поездки в Азию и поменять билеты на более безопасные направления. Впрочем, некоторые люди в принципе боятся ездить за границу, и новости про китайскую эпидемию не единственная причина не делать загранпаспорт. Корреспондент РИАМО расспросила жителей Московского региона, почему они отказываются от путешествий.

Алена, 22 года, экономист:

«В Китай я мечтала съездить с детства, когда посмотрела мультик «Мулан». Увидеть своими глазами чайную церемонию и фейерверки, попробовать местную еду... Но про него теперь точно придется забыть. Там чуть ли не каждый год появляется новая инфекция, от которой люди валятся штабелями.

Коронавирус пугает меня до смерти. Боюсь заказывать суши и ездить в метро рядом с азиатами, что уж говорить о поездке.

Знакомые в этом году планировали азиатский трип, но увидев этот кошмар, улетели в Париж.

Читала, что во многих частях Азии антисанитария. В Таиланде по улицам ползают огромные тараканы, и можно подцепить малярию. Видела все это на фото из поездок друзей и родственников.

Дальше Крыма я пока не ездила и вряд ли куда-то уеду из России в ближайшее время. А вдруг очередная неизвестная зараза, от которой нет лекарства, вспыхнет как раз в момент моего путешествия?».

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Татьяна, 28 лет, журналист:

«Уже несколько лет подруги зовут меня на Бали. Это невероятно красивый остров, но там бегает куча бродячих собак, которых я ужасно боюсь. В 2010 году там была эпидемия бешенства.

Я знаю, что если все-таки туда полечу, то буду шарахаться от всего и испорчу себе отдых.

Вдруг бродячая собака нападет на меня на улице или вцепится на пляже? Где искать помощь, и окажут ли ее вообще в этой стране – неизвестно. Если верить местным блогерам, медицина там не на высоте.

Когда друзья начинают обсуждать поездку, я стараюсь перевести тему или придумать причину, почему я не могу поехать. Думаю, что мои страхи кажутся глупостью, но у всех в голове свои тараканы».

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Юлия, 34 года, медик:

«Отдых в большинстве стран в принципе опасен. Неприятности можно найти даже на самых популярных семейных курортах. В Турции пристают местные, в Египте воруют, в море – акулы. В Красном море в любой момент можно обжечься о какую-нибудь тварь. Безопасно разве что в отеле, да и то есть пляжи с опасными морскими ежами.

В Таиланде можно упасть со слона – слышала даже о смертельных исходах. Змеи и анаконды, по словам друзей, выскакивают чуть ли не из унитаза. Австралия тоже кишит ядовитыми гадами. А в Индии туристы плавают в том же океане, где хоронят местных.

Конечно, хотелось бы увидеть экзотические страны, но пока ехать туда не решаюсь. Люблю отдыхать в нашей Анапе – там куча пляжей, или езжу в Геленджик – красивое место!».

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Светлана, 49 лет, косметолог:

«Включаешь телевизор и видишь, что в мире происходит какой-то кошмар. Выезжать за пределы страны страшно. То теракты в Тунисе, то коронавирус в Азии.

Когда-то я хотела работу с командировками, но теперь рада, что избежала этого.

Раньше я активно путешествовала по разным странам, но теперь решила сосредоточиться на России. Здесь культура, природа, храмы – наша страна не менее интересна для туристов, чем какая-нибудь Малайзия. Недавно я проехала по «Золотому кольцу», в будущем мечтаю изучить Сибирь с ее уникальной природой.

Моя самая дорогая поездка обошлась в 40 тысяч рублей. Но путешествия по России не всегда обходятся дешево, да и ужасный сервис в некоторых гостиницах удручает».

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Антон, 24 года, студент:

«Я боюсь ехать за границу из-за преступности. В бедных экзотических странах процветает воровство. Например, в Аргентине могут вырвать сумку с деньгами и документами прямо из рук посреди бела дня. Какой-нибудь Лаос, где магазин представляет из себя сколоченную будку под пальмой, и тому подобные места тоже автоматически попадают в мой стоп-лист.

Еще теракты, самолеты падают. Иногда чувствую себя немного сумасшедшим, но это не на пустом месте.

Конечно, СМИ нагнетают, но ведь новости не возникают просто так. Кроме того, я не знаю никакого языка, кроме русского, и не представляю, что делать, если случится форс-мажор».

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Василий, 61 год, пенсионер:

«Я не фанат путешествий. Единственное, куда бы я рванул, так это в Европу, давно мечтал походить по Лувру или музею Прадо.

Но меня останавливает то, что люди там довольно распущенные, особенно молодежь. Знакомые рассказывали, что на парижских улицах подростки устраивают беспредел, пьют вино прямо из бутылок и едва ли не занимаются сексом на улицах. Для меня все это дико. В Амстердаме вообще разрешены наркотики – не хочу, чтобы на меня во время прогулки напал какой-нибудь укуренный.

В Китае сейчас инфекции, в Европе – разврат.

Поэтому я люблю выехать с палаткой в Подмосковье, порыбачить в тишине или провести время на даче».