РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. В подмосковном Подольске неизвестный водитель совершил наезд на 10-летнего мальчика, переходившего дорогу вместе с сестрой и другом по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся, его разыскивает полиция, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск устанавливает свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 13 февраля примерно в 18:27 напротив дома №2 на улице Дружбы.

«Водитель, управляя легковой автомашиной серого цвета, совершил наезд на мальчика 10 лет, который вместе с сестрой и другом переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По счастливой случайности ребенок не получил серьезных ранений. Водитель с места наезда скрылся. Предположительно, за рулем машины находилась женщина», - говорится в сообщении.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, просят позвонить в отдел розыска ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск по телефону: 8(496)757-16-16, либо в дежурную часть по телефонам: 8(496)768-16-15, 8(496)754-66-38.