РИАМО - 20 фев. Подмосковные сельхозпредприятия «Рота-Агро» увеличат свои посевы на 7%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Яровой сев в сельхозпредприятиях «Рота-Агро» — одном из лидеров в Подмосковье по производству молока, увеличится на 7% относительно уровня прошлого года. Яровыми культурами здесь планируется засеять более 4 тысяч гектаров. Увеличение площади посевов в этом хозяйстве планируется за счет ввода залежных земель», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

В Московской области идет подготовка к проведению ярового сева. Поля агрохолдинга планируют засеять однолетними и многолетними травами, кукурузой, овсом, яровой пшеницей и ячменем.

Министр отметил, что увеличатся площади для посева кукурузы, ячменя и пшеницы в двух хозяйствах этого предприятия — «Совхозе Архангельский» и «Рота-Агро Благовещенье» Норо-Фоминского городского округа.

В этом году под яровые культуры в регионе отвели более 220 гектаров, что на 16 тысяч гектаров больше, чем в 2019 году.