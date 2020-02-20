РИАМО - 20 фев. В 2020 году в Подмосковье планируется создать 26 единых теплоснабжающих и 29 гарантирующих организаций, данное решение позволит снизить тарифы на тепло для сельских жителей, сообщил журналистам в четверг министр энергетики Московской области Александр Самарин.

«В 2020 году работа в части снижения числа «дорогих» сел продолжится, будет назначено 26 единых теплоснабжающих организаций и 29 гарантирующих организаций (поставщики воды - ред.) на территориях городских округов», – сказал Самарин.

Он подчеркнул, что объединение теплоснабжающих организаций не требует финансовых вложений, но при этом даст ощутимый экономический эффект. Например, в поселке Пески Коломенского городского округа благодаря введению единого тарифа с 1 января 2020 года семья из трех человек, проживающая в доме площадью 54 квадратных метра, экономит на коммунальных услугах 835 рублей.

«В некоторых случаях (снижение тарифов - ред.) будет сделано единовременно за один год. В некоторых случаях, возможно, потребуется два-три периода регулирования. Стоит задача выровнять тарифы, чтобы люди одного городского округа чувствовали себя одинаково», – пояснил министр.

В 2019 году в Московской области назначено 16 единых теплоснабжающих организаций и 14 гарантирующих организаций. Единый тариф с 1 января 2020 года заработал в Коломенском, Талдомском, Волоколамском городских округах.

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов в свою очередь напомнил, что критерий газификации населенных пунктов Подмосковья снизят до 30 человек в 2020 году, при этом удельная стоимость газификации на одного жителя не должна превышать 250 тысяч рублей. Под данные критерии в регионе попадают более 600 территорий, где проживают свыше 27 тысяч человек.