РИАМО - 20 фев. Днем в четверг температура в столице, на станции ВДНХ, поднялась до плюс 5,9 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Солнце даже при полупрозрачной облачности продолжает греть, а это дает надежду, что исторический максимум температуры падет и сегодня», — говорится в сообщении.

Рекорд температуры для 20 февраля составляет плюс 6 градусов, он был установлен в 1976 году.

Девятнадцатого февраля в Москве был установлен рекорд температуры – воздух прогрелся до плюс 4,7 градуса.