РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 фев. В Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе спасают от рака более 80% юных пациентов, ежедневно высокопрофессиональную медпомощь получают более 250 онкобольных ребят, сказала заведующая детским онкологическим отделением медучреждения, главный внештатный детский специалист-онколог региона Евгения Инюшкина.

«В целом общая выживаемость у детей при любых онкологических заболеваниях на уровне 80%. Это значит, что 80% детей полностью излечиваются от рака, и впоследствии ничем не отличаются от сверстников, которые никогда не болели онкологией. Есть особые случаи – к примеру, при заболевании лимфомой Ходжкина опухоль излечивается у детей с вероятностью 98%, причем вне зависимости от стадии», – сказала Инюшкина.

Она отметила, что даже шансы на выздоровление от пневмонии составляют 85%, а у детей, заболевших лимфомой Ходжкина – 98%.

По ее словам, это происходит потому, что врачи научились лечить этот вид онкологии, дети хорошо отвечают на терапию и излечиваются даже при IV стадии заболевания.

Использование самого современного оборудования, в том числе аппаратов КТ, МРТ, линейных ускорителей, уже давно стало нормой для областного онкодиспансера. Так же, как и комфортные одно- и двухместные палаты, в которых дети находятся с одним из родителей. Кроме того, в отделении работает школа, здесь дети занимаются с педагогами, чтобы не отстать от учебной программы.

Ежедневно высокопрофессиональную медицинскую помощь здесь получают более 250 онкобольных юных пациентов.

«Более половины злокачественных опухолей у детей – гемобластозы, опухоли кроветворных органов или лимфатической системы, куда относятся и лейкозы. На втором месте злокачественные новообразования нервной системы», – подчеркнула Инюшкина.

Есть опухоли, которые успешно лечатся даже при запущенном состоянии болезни. Опухоли, устойчивые к химио- и лучевой терапии, лечатся радикальными хирургическими методами. Если операцию по ряду причин делать нельзя, применяют передовые методы лечения, среди которых протонная терапия, позволяющая точечно лечить очень маленькие опухоли, находящиеся вблизи жизненно важных органов.

«На современном этапе развития детской онкологии, при взаимодействии с федеральными центрами с уникальными методиками, есть возможность полностью вылечить наших маленьких пациентов и возвращать их к полноценной здоровой жизни», – заключила Инюшкина.