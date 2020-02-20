РИАМО (МЫТИЩИ) – 20 фев. Бесплатный показ спектакля «Варшавская мелодия» пройдет в театре драмы и комедии «ФЭСТ» Мытищ 25 февраля в 16:00 в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы театра.

«Этот показ спектакля в театре – первый в рамках программы «Активное долголетие». Он проводится совместно с управлением по социальной политике городского округа Мытищи. Мы планируем дальнейшее участие в этой программе с приглашением пожилых зрителей не только нашего округа, но и соседних муниципальных образований», – отмечается в сообщении.

Премьера трогательной и одновременно трагической пьесы о любви советского винодела и польской певицы, написанной более полувека назад Леонидом Зориным и поставленной художественным руководителем театра, заслуженным артистом России Игорем Шаповаловым, состоялась чуть более двух лет назад. За прошедшее с премьеры время спектакль полюбился зрителю и снискал признание у театральных критиков.

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