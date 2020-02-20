РИАМО - 20 фев. Флагманский центр госуслуг «Мои документы» открылся в четверг в столичном районе Чертаново Центральное, в торжественной церемонии принял участие мэр Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

МФЦ разместился на третьем этаже торгово-развлекательного центра «Колумбус» на Кировоградской улице. Он будет обслуживать жителей Южного административного округа. При этом центр также будет выполнять функции районного центра госуслуг для жителей Чертанова Центрального.

«Революция комфорта в сфере госуслуг продолжается. Сегодня открываем третий флагманский центр «Мои документы» для жителей самого большого в городе Южного административного округа. Флагманы – это искренний сервис, максимально удобный формат обслуживания, множество дополни­тель­ных услуг и полезных городских сервисов», – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что городские МФЦ постепенно становятся центрами притяжения и социальной жизни районов столицы.

Площадь центра составляет 2,5 тысячи «квадратов». В нем будут работать 123 сотрудника. Клиентов будут принимать в 66 окнах ежедневно с 10:00 до 22:00 без обеда и выходных.

В помещениях центра будут регулярно проходить различные мероприятия, к примеру, выставки, мастер-классы, тренинги и семинары. Ожидается, что данный МФЦ будут посещать порядка 1 тысячи человек в сутки.