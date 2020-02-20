РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области в ходе проверки строительства складского комплекса в деревне Новоселки Подольска обнаружили недостатки в части содержания строительной площадки, их необходимо устранить до 10 марта, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области приступил к проверке строительства складского комплекса №17, который возводится в деревне Новоселки городского округа Подольск. Сотрудники надзорного органа зафиксировали замечания в части содержания строительной площадки», – говорится в сообщении.

В настоящее время на объекте ведется устройство ограждающих конструкций, монтаж наружных и внутренних инженерных сетей, работы по устройству кровли. Застройщиком является ООО «Индустриальный семнадцать». Плановое завершение работ – IV квартал 2020 года.

«Если до завершения плановой проверки, которая продлится до 10 марта, застройщик не устранит все недочеты, в отношении организации будут приняты меры административного воздействия», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Площадь складского комплекса №17 по проекту составит порядка 12,3 тысячи квадратных метров. В здании предусмотрены помещения складского назначения и административно-бытовые помещения.