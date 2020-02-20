РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 фев. В подмосковных Котельниках в марте планируют приступить к капремонту поликлиники в микрорайоне Ковровый, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В помещении поликлиники по адресу: микрорайон Ковровый, дом №12 запланировано проведение капремонта. В конце февраля будет подписан госконтракт, а сами работы ориентировочно начнутся в марте», – говорится в сообщении.

Во время ремонта узкие врачи-специалисты будут проводить прием жителей в домах №№14 и 16 на улице Новая.

«Просим отнестись с пониманием к ремонту, ведь после него поликлиника станет комфортнее. О дате переезда и расписании приема будет сообщено дополнительно», – заключается в сообщении.