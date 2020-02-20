РИАМО - 20 фев. В небе над Подмосковьем 19 февраля образовалась февральская радуга, а в столице в этот день был зафиксирован новый рекорд температуры, сообщается на сайте «Метеоновости».

Среднесуточная температура в Москве 19 февраля превысила норму на 10,2 градуса – такие большие аномалии фиксируются в климатических справочниках.

«Дневной прогрев сотворил еще одно «февральское чудо» на просторах Подмосковья: из-за усилившихся температурных контрастов произошла активизация вторичного холодного фронта, который проходил по Подмосковью с запада на восток после 16 часов 19 февраля. Процесс этот был летнего типа: началась конвекция, заклубились кучево-дождевые облака, грянули кратковременные ливни», — говорится в сообщении.

В итоге в небе над Подмосковьем после 17 часов 19 февраля появилась радуга.

В столице 19 февраля также был зафиксирован температурный рекорд для этого дня. В 16 часов воздух прогрелся до плюс 4,7 градуса. Предыдущий рекорд для 19 февраля был установлен 95 лет назад, тогда он составлял плюс 3,7 градуса.