РИАМО - 20 фев. Московский кредитный банк прогнозирует рост факторингового портфеля в России до 1 триллиона рублей до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы МКБ.

«2019 год стал одним из самых успешных для рынка факторинга - темпы роста составили 32%. За минувший год портфель продукта достиг 800 миллиардов рублей. Объем выплаченного финансирования по факторинговым контрактам вырос на 20%. Этот показатель достиг 3 триллионов рублей, то есть практически 3% от валового внутреннего продукта России», - говорится в сообщении.

Рост продукта связан с несколькими трендами: ростом факторинга в регионах, активной цифровизацией продукта, а также снижением его стоимости.

«Сейчас в России кредитные деньги дешевеют. Даже более ярко это проявляется в факторинге. Ставки по факторингу сравнялись со ставками по кредитованию, а по некоторым кейсам могут быть ниже, чем ставка кредитования», - сказал директор департамента факторинга МКБ Кирилл Покровский.

Он добавил, что меняется и механизм продукта – он трансформируется из механизма финансирования дебиторской задолженности в механизм обеспечения финансирования цепочки продаж.

«Мы думаем, что к концу 2020 года должны превысить значимую для рынка цифру в 1 триллион рублей портфеля. Еще два-три года поддерживать текущие темпы роста будет реально», - заключил Покровский.