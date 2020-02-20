РИАМО – 20 фев. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности РФ обеспечить безопасность во время празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне на самом высоком уровне, передает ТАСС.

«Поручаю обеспечить самый высокий уровень защиты масштабных международных мероприятий, которые пройдут в России, прежде всего, имею в виду праздник 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», – сказал Путин на заседании коллегии ФСБ России.

Ранее президент подписал указ о проведении Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. В документе упоминается более 100 различных масштабных мероприятий, в том числе военный парад на Красной площади и праздничный концерт, которые пройдут 9 мая.