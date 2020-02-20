РИАМО - 20 фев. В доме правительства Московской области состоялась торжественная церемония награждения, посвященная Дню защитника Отечества, награды участникам мероприятия вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Мы готовимся отметить особый праздник – День защитника Отечества. Это всегда очень ответственный и особенный день. По традиции мы собираемся и отмечаем самых лучших, заслуженных наших героев. Я, прежде всего, хотел бы поблагодарить всех, кто связал свою жизнь со службой, со служением нашей Родине. В Подмосковье этот праздник близок и дорог очень многим. Мы помним, какие ожесточенные сражения шли здесь во время Битвы за Москву и какой ценой досталась Победа в мае 1945 года. 75-летие этого великого события для нас — священная дата», - сказал Воробьев.

Он отметил, что Московская область славится военными династиями. На территории региона расположено около 400 воинских подразделений, где служат более 100 тысяч человек.

Кроме того, Воробьев напомнил, что несколько дней назад в России отмечали 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана.

«Я хочу выразить признательность всем, кто участвовал в этих сложных событиях, нашим воинам-афганцам. И особо поблагодарить их за активное участие в жизни Подмосковья. <…> Желаю всем вам здоровья, благополучия и выражаю уверенность, что все офицеры, подразделения, которые расположены в Подмосковье, как и прежде, будут достойно и высоко нести честь вооруженных сил РФ», - добавил Воробьев,

Награду Московской области - знак «За заслуги перед Московской областью» III степени губернатор вручил начальнику 317-й комендатуры охраны Главного командования Воздушно-космических сил, командиру войсковой части 15681 территориального гарнизона войск Подмосковья Александру Федорову и директору Быковской школы городского округа Подольск, члену штаба регионального отделения «Юнармии» Евгению Лукошникову.

Знак «За доблесть и мужество» получили начальник штаба войсковой части 51857 – заместитель командира зенитного ракетного полка, подполковник Максим Волков, командир взвода 45-й отдельной гвардейской Берлинской орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной звезды инженерно-саперной бригады Вадим Халисланов, старший оперуполномоченный по особо важным делам боевого отделения специального отряда быстрого реагирования «Булат» ГУ Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Подмосковью Владимир Бабушкин и оперуполномоченный по особо важным делам оперативно-разыскной части №2 ГУ МВД России по региону Алексей Бурлак.

Губернатор Подмосковья также вручил знак «За доблесть и мужество» штурману-испытателю первого класса летно-испытательного комплекса АО «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля» Дмитрию Семенченко, спасателю-водителю аварийно-спасательного отряда МБУ округа Химки «Аварийно-спасательная служба» Антону Долгопятову, начальнику 300-й пожарной части Щелковского территориального управления силами и средствами ГКУ «Московская областная противопожарно-спасательная служба» Владимиру Пискуну, заведующему неврологическим отделением №1 Мытищинской городской клинической больницы Максиму Борисову и консультанту управления по делам несовершеннолетних администрации Балашихи Александру Загребину.

Кроме того, знак преподобного Сергия Радонежского получили руководитель первичной организации поселка имени Воровского в Богородском округе, член московского областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Игорь Каширских, член московского областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» в селе Ямкино Богородского округа Сергей Молодцов, военный комиссар по городским округам Кашира и Серебряные Пруды Михаил Гарданов и замкомандира 3-го батальона оперативного назначения войсковой части 3500 Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск нацгвардии РФ Денис Далада.

Также знак преподобного Сергия Радонежского вручили российскому следж-хоккеисту, заслуженному мастеру спорта России Вадиму Селюкину, члену президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», члену общественного совета при ГУ МВД России по региону Вячеславу Панькину и ветерану Ракетных войск стратегического назначения, скульптору, члену Московского союза художников Алексею Хижняку.