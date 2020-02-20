РИАМО – 20 фев. В России в 2019 году более 1 триллиона рублей бюджетных денег остались не израсходованными, это худший показатель за последние 11 лет, пишет Газета.ru.

Сумма стала известна по результатам проверки, проведенной Счетной палатой. Ее глава Алексей Кудрин сообщил, что уровень исполнения бюджета в 2019 году составил 94,5%. При этом федеральная адресная инвестиционная программа была выполнена на 76%.

«Самая крупная неиспользованная сумма — 253,8 миллиарда рублей — приходится на статью «национальная экономика». В нее входят субсидии компаниям, взносы в их капиталы, инвестирование в различные направления, например дорожное хозяйство», — отмечается в статье.

Далее идут разделы «национальная оборона» (236 миллиардов рублей) и «общегосударственные расходы» (232,8 миллиарда рублей).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже поручил кабмину выяснить причины неисполнения бюджетных расходов и найти виновных. Кудрин отметил, что результаты проверки должны быть готовы к апрелю.

Глава Счетной палаты среди причин сложившейся ситуации назвал позднюю подготовку нацпроектов, изменения в течение года и связанные с ними бюрократические трудности. Другой причиной стала возможность переносить неизрасходованные средства на следующий год.