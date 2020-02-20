РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 фев. Столичному сотруднику полиции и его знакомому предъявили обвинение в разбойном нападении на водителя такси в подмосковных Люберцах и умышленном повреждении его имущества, говорится в сообщении пресс-службы ГУ СК России по Московской области.

16 февраля обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения напали на водителя такси. Они нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами, а также доской по голове, туловищу и конечностям. После этого похитили из салона автомобиля 10 тысяч рублей, принадлежавшие пострадавшему. Затем, используя деревянную доску, умышленно повредили такси, нанеся несколько ударов по кузову и разбив заднее стекло. После этого они скрылись с похищенным имуществом с места преступления.

«Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области сотруднику полиции отдельной роты ППСП ОМВД России по району Выхино-Жулебино города Москвы и его 24-летнему знакомому предъявлено обвинение в разбойном нападении на водителя такси и умышленном повреждении его имущества. По ходатайству следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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