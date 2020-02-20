РИАМО – 20 фев. Госдума РФ в четверг приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о расширении программы материнского капитала, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Срок действия программы материнского капитала продлили на пять лет – до 31 декабря 2026 года.

«Семьи, где родился первый ребенок или был усыновлен с 1 января 2020 года, получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей и составит 616 617 рублей», – говорится в сообщении.

Если второй ребенок или последующие дети родились, начиная с 2020 года, то выплата также составит 616 617 рублей. Если до 31 декабря 2019 года, то 466 617 рублей.

Теперь материнский капитал будет ежегодно индексироваться и претендовать на получение средств на первенца сможет также отец. Он должен является единственным усыновителем ребенка.

Решение о выдаче сертификата Пенсионный фонд примет в течение пяти дней вместо 15, как было ранее. Решение станет известно получателю маткапитала через один рабочий день. Раньше на это уходило до пяти дней.

Вложить полученные деньги можно будет в строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке.