РИАМО - 20 фев. Общая задолженность жителей Подмосковья по оплате коммунальных услуг за год снизилась на 5 миллиардов рублей, достигнув на 1 января 2020 года отметки в 25,6 миллиарда рублей, сообщил журналистам в четверг министр энергетики Московской области Александр Самарин.

«Население должно было за коммунальные услуги 30,6 миллиарда рублей (на 1 января 2019 года - ред.). Сейчас это 25,6 миллиарда рублей. Снижение на 5 миллиардов. Платежная дисциплина налаживается», - сказал Самарин.

Он добавил, что общая сумма просроченной задолженности предприятий коммунального комплекса снизилась более чем на 2 миллиарда рублей. По состоянию на 1 февраля 2020 года она составляет 12,4 миллиарда рублей.