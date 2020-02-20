РИАМО - 20 фев. Ко Дню защитника Отечества в Подмосковье подготовили список лучших банных комплексов региона, где можно отметить мужской праздник, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«23 февраля в России отмечается день воинской славы – День защитника Отечества. Большинство граждан рассматривают эту дату не только как день рождения Красной Армии, от которого и берет свое начало праздник, но и как день настоящих мужчин. Комитет по туризму выбрал лучшие места Московской области, где можно с азартом провести этот день. Предлагаем отметить его «по-мужски» в Подмосковье!» - говорится в сообщении.

Жителям и гостям региона предлагают отметить праздник с пользой для здоровья, посетив комплексы, в которых есть и турецкие хамамы, и финские сауны, и, конечно же, традиционные русские бани. Для создания «вкусного пара» подмосковные банщики используют аромамасла, а некоторые – полудрагоценные камни.

В списке лучших банных комплексов Подмосковья оказались «Бани Алексеева» (Подольск), Запрудненские бани (Талдом), Бани КСК «Отрада» (Красногорск), «Тридевятое царство» (Егорьевск), Artiland (Балашиха), «Береста» (Мытищи), «Изумрудный лес» (Клин), «Айвенго» (Подольск) и «Гуси-Лебеди» (Ногинск), а также Раменские бани (Раменское).