РИАМО - 20 фев. Ресурс Slashleaks опубликовал изображение нового смартфона китайской компании Xiaomi с безрамочным дисплеем, передает Nation News.

«Новый гаджет, вероятно, получит название Mi Mix 4, и будет оборудован безрамочным дисплеем», - говорится в материале.

Дисплей займет 90% передней части смартфона, из-за чего там не предусмотрена камера для селфи.

На другой стороне расположатся горизонтально два фотообъектива и небольшой дисплей, который, вероятно, и будет предназначен для создания селфи. На нем также будет показываться время и дата.