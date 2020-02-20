РИАМО - 20 фев. Рубль незначительно снизился к доллару и евро на открытии торгов утром в четверг, сообщает Газета.ru.

«Согласно данным Мосбиржи, курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 14 копеек до 63,72 рубля. Также курс евро подрос на 8 копеек и достиг отметки 68,78 рубля», – говорится в сообщении.

Нефть марки Brent увеличилась на 0,25% и составила 59,28 доллара за баррель.

Ранее Минфин РФ спрогнозировал среднегодовой курс доллара относительно рубля в 2020 году. Ожидается, что национальная валюта должна существенно укрепиться.