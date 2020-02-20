РИАМО - 20 фев. Налоговые поступления от сдачи жилья в аренду принесли в бюджет Москвы в 2019 году 1,2 миллиарда рублей, что на 7% больше по сравнению с 2018 годом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Помимо НДФЛ, налог с дохода от сдаваемого в аренду жилья можно уплатить, приобретя патент. В 2019 году арендодатели приобрели 2,7 тысячи патентов, что на девять процентов больше, чем в 2018-м», — сказал министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.

Он добавил, что в 2019 году арендодатели подали 27,5 тысячи налоговых деклараций, что больше на 2% по сравнению с годом ранее.

По словам Тихонова, столица вводит простые и удобные механизмы, которые стимулируют москвичей декларировать доходы и уплачивать налоги с доходов от сдачи в аренду жилья.

Также город ведет работу по легализации рынка аренды жилья. Незаконно сдаваемые в аренду квартиры выявляют участковые вместе с представителями общественных пунктов охраны порядка.

Налоговые органы привлекают собственников и взимают налоги. Однако ответственность несет и арендатор, не оформивший договор аренды. НДФЛ за получение дохода в натуральной форме ему также начисляется.