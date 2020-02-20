РИАМО - 20 фев. В Сергиево-Посадском городском округе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020-2021 годах переселят более 235 человек из 92 аварийных жилых помещений общей площадью порядка 3,6 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Министерство строительного комплекса Московской области 19 февраля провело совещание с администрацией Сергиево-Посадского городского округа, на котором обсуждалась реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

«В ходе встречи особое внимание было уделено обсуждению достижения целевых показателей по расселению жилья этапа 2020-2021 годов, а также способам переселения граждан в рамках этапа 2022 – 2025 годов», – говорится в сообщении.

В рамках совещания также обсуждалось выполнение показателей нацпроекта «Жилье и городская среда». Встречу провел начальник управления программ ликвидации аварийного жилья Константин Лапин.