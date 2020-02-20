РИАМО - 20 фев. Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин пояснил, что увеличение стоимости жилья в стране связано с переводом строителей на белую заработную плату, сообщает Федеральное агентство новостей.

Стасишин подчеркнул, что на данный момент строительство жестко контролируется банковским сопровождением и стремительно «обеляется».

«Она (отрасль) не может и «обеляться» и оптимизировать свои зарплаты. При любом «обелении» отрасли идет увеличение себестоимости», — сказал Стасишин.

Он отметил, что стоимость жилья действительно выросла, но ненамного. На рост цен также повлияло подорожание металла и строительных материалов. Одна из причин - белая зарплата, которую обязали выплачивать строителям.

Стасишин заявил, что необходимо сделать жилье более доступным, не снижая цену на квадратные метры, так как инвестиционной себестоимости практически нет, а цена исходит от покупательской способности.

По его словам, ипотека под 9% годовых стала совсем непосильна покупателям, тем более с увеличением цен, таким образом снижен спрос на уже построенные 160 миллионов квадратных метров жилых площадей.