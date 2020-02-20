РИАМО - 20 фев. Время устранения технологических нарушений на объектах энергетики и коммунальной инфраструктуры сократилось в среднем на 4%, всего в 2019 году ликвидировано более 1,5 тысяч технологических нарушений, сообщил журналистам в четверг министр энергетики Московской области Александр Самарин.

«В 2019 году ввели в эксплуатацию автоматизированную систему контроля устранения технологических нарушений - АРМ ЕДДС, что позволило сократить время устранения нарушений на 4%», - сказал Самарин.

По его словам, всего в прошлом году ликвидировано более 1,5 тысяч технологических нарушений на объектах энергетики и коммунальной инфраструктуры.

В отопительный период в Московской области находятся в готовности 745 аварийно-ремонтных бригад для устранения нарушений на электросетях, 2,6 тысячи специалистов, 3,7 тысячи единиц техники. Кроме того, готовы к работе 482 передвижные электростанции, 33 из них могут функционировать круглосуточно.