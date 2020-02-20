РИАМО - 20 фев. Двух жителей Подмосковья задержали по подозрению в мошенничестве, они продавали бот-программу для заработка на спортивных ставках, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленники создали видеоканал в одном из мессенджеров. Они выкладывали видеозаписи, скрывая свои лица под пластиковой черной маской героя комиксов, и предлагали зарабатывать на ставках. Для получения «прибыли» нужно было пополнить счет и приобрести специальную бот-программу, которая будет автоматически делать выигрышные ставки.

«В полицию обратился житель столицы. Он сообщил, что приобрел программу, с помощью которой можно зарабатывать деньги на ставках в букмекерских конторах. Спустя некоторое время гражданин понял, что стал жертвой мошенников, так как на самом деле денежные средства получить оказалось невозможно», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемые задержаны, при обысках у них нашли два миллиона рублей, банковские карты, мобильные телефоны и компьютеры, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.