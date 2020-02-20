РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 фев. Пожарные потушили загоревшийся автомобиль в поселке Новый подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.
В четверг в 02:02 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, поселок Новый.
«В 02.22 ликвидация. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.
К тушению привлекались одна единица техники и четыре человека.
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