РИАМО - 20 фев. Исследование сервиса Superjob показало, что российские мужчины готовы потратить на подарки ко Дню защитника Отечества больше денег, чем женщины, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По итогам опроса выяснилось, что женский бюджет на подарки скромнее мужского — 2,4 тысячи против 3 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

При этом покупать подарки к празднику будут 70% женщин и только 45% мужчин. Россиянки в основном поздравляют коллег и родственников — отцов, братьев и сыновей. Мужчины же чаще балуют подарками себя и друзей.

Средний бюджет на подарки к мужскому празднику составляет около 2,6 тысячи рублей, при этом за год в целом по стране сумма не изменилась. Чуть больше, чем год назад, готовы потратиться жители столицы.

Участие в опросе приняли 1,6 тысячи совершеннолетних россиян из 304 населенных пунктов. Респондентов опрашивали с 6 по 16 февраля.

Как отметить 23 февраля: оригинальные идеи для настоящих мужчин>>