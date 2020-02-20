РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 фев. Городской округ Мытищи одержал победу в спецноминации «Популяризация программы «Шина-2019» экологической программы, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В рамках экологической программы «Шина-2019» в Московской области собрано и утилизировано 8 100 тонн отработанных шин. В спецноминации «Популяризация программы «Шина-2019» победителем стал городской округ Мытищи. Награда была получена за совместную организацию первой в России акции «Безопасная шина» при участии Минэкологии Подмосковья, Фонда рационального природопользования и ГИБДД Подмосковья, инициированную городским округом Мытищи», – говорится в сообщении.

В акции приняли участие 22 городских округа Подмосковья, и она была признана самым ярким событием 2019 года. Лидерами по объему собранных шин в 2019 году стали Ивантеевка, Клин и Пушкинский городской округ. Ивантеевка становится лидером программы «Шина» среди городских округов в четвертый раз. Спецприз в этой номинации взяла Группа компаний «Шинсервис» – за многолетнее участие в программе «Шина» и значительный вклад в дело сохранения природы.

Программа «Шина» реализуется в области с 2013 года Фондом рационального природопользования при поддержке министерства экологии и природопользования Московской области.

«К программе может присоединиться любой городской округ, волонтерское движение или экологически ответственная компания, которая может организовать пункт приема отработанных покрышек», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Ключевые мероприятия «Безопасная шина» – дорожные рейды инспекторов Госавтоинспекции при участии эковолонтеров и экологов, в рамках которых не только проверяют состояние шин, но и напоминают автовладельцам о правилах, ответственности и последствиях «по шинам». Для учащихся высших учебных заведений и автошкол проводятся информационные мероприятия на тему проекта, а на ТВ-экранах, расположенных в зданиях МРЭО появился одноименный социальный ролик.

Сколько жизней у мусора, или зачем сортировать отходы>>