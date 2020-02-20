РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 фев. Режиссер Федор Бондарчук и актер Александр Петров представят новый художественный фильм «Лед-2» перед началом хоккейного матча между омским ХК «Авангард» и финским «Йокеритом» в подмосковной Балашихе 21 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте ХК «Авангард».

«21 февраля приглашаем всех на матч «Авангард» – «Йокерит», который будет особенным. Он посвящен фильму «Лед-2» – продолжению картины, вышедшей в прокат два года назад. Чем будем удивлять? Тематическими сюрпризами, специальными фотозонами, презентацией фильма, конкурсами с подарками, а главное – вас ждет встреча со звездами российского кино: Федором Бондарчуком и Александром Петровым», – говорится в сообщении.

Игра состоится в 19:30 в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» по адресу: улица Парковая, дом №2.

«Не пропустите этот ледовый вечер! Приходите пораньше, чтобы все успеть. Билеты можно приобрести в кассах Ледового дворца, а также на сайте хоккейного клуба «Авангард»: www.tickets.hawk.ru», – добавляется в сообщении.

«Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска, основанный в 1950 году. С 2008 года выступает в КХЛ. С 2018 года он проводит сезоны чемпионата Континентальной хоккейной лиги в подмосковной Балашихе.