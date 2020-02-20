РИАМО – 20 фев. Полина Диброва навестила своего супруга Дмитрия в больнице и рассказала о его самочувствии, пишет Газета.ru.

Телеведущего Дмитрия Диброва 17 февраля экстренно госпитализировали с премьеры картины режиссера Егора Михалкова-Кончаловского «На Луне», которая шла в столичном кинотеатре «Октябрь». По данными СМИ, журналист потерял сознание и якобы перенес приступ эпилепсии.

«Состояние Дмитрия стабильное, привезла мужу банджо, очень обрадовался. Некоторое время пробудет в больнице», — написала Диброва в Instagram под фотографией с супругом.

Диброва также рассказала, что сейчас ее муж отдыхает и восстанавливается и поблагодарила его поклонников за поддержку.

Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. С 2008 года является ведущим игры «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале.