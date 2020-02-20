РИАМО - 20 фев. Специалисты Rambler Group, а также Group-IB раскрыли серьезную мошенническую схему хищений данных карт, которая проводилась в Сети под видом премии «Лайк года 2020», сообщает Nation News.

Участникам «премии» обещали крупные денежные выигрыши – от 2 до 100 тысяч долларов – за лайки в популярных социальных сетях. Мошенники отправляли на взломанные почтовые адреса письма от имени компании Rambler, а также рассылку оповещений в Google-календарь.

«В письме содержалась ссылка на сайт, которая позволяла перейти на сайт мошенников. Там предлагалось ввести данные банковской карты, чтобы получить выигрыш и заплатить комиссию за конвертацию валюты», – говорится в сообщении.

Таким образом мошенники получали номер, срок действия, имя и фамилию владельца карты, а также CVV-код.

Эксперты по кибербезопасности советуют отключить возможность автоматического добавления приглашений в Google-календарь, подключить на максимальном числе аккаунтов двухфакторную аутентификацию и своевременно обновлять программное обеспечение.