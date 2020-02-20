РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. В подмосковном Подольске с 26 по 28 февраля пройдет прием граждан в рамках работы «Семейных приемных» членов партии «Единая Россия» по теме новых мер социальной поддержки семьи, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«26-28 февраля с 10:00 до 16:00 в местной общественной приемной ВПП «Единая Россия» на улице Комсомольская, дом №46 депутаты и специалисты администрации Подольска проведут прием граждан в рамках работы «Семейных приемных» по теме «Послание президента: новые меры социальной поддержки семей с детьми», - говорится в сообщении.

Для получения исчерпывающих ответов на вопросы необходимо заранее сообщить дату и время обращения на прием. Записаться и сформулировать вопрос можно 20, 21, 25 февраля по телефону: 8(496)769-06-90 с 10:00 до 13:00.