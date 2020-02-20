РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Подольская лыжница Ирина Головатюк стала серебряным призером первенства России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2004-2005 года рождения в Сыктывкаре, сообщается в группе «МУ СШОР по лыжным гонкам» в соцсети «ВКонтакте».

19 февраля в столице Республики Коми прошел первый соревновательный день первенства России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2004-2005 года рождения.

«В гонках классическим стилем на дистанции 5 километров (девушки) и 10 километров (юноши) Ирина Головатюк завоевала серебряную медаль. Арсений Власов – девятое место, Вячеслав Мамичев – 20 место», – говорится в сообщении.

Первенство России среди юношей и девушек 2004-2005 года рождения будет проходить до 23 февраля. В нем принимают участие пять спортсменов МУ СШОР по лыжным гонкам: Арсений Власов, Вячеслав Мамичев, Василий Амелин, Ирина Головатюк, Ирина Сошникова.