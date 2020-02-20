РИАМО - 20 фев. Президент РФ Владимир Путин сам предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра, всего на этот пост было пять кандидатов.

«Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было. <…> Мишустина никто не называл. Кроме меня», - сказал президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства подчеркнул, что при выборе кандидатуры Мишустина он руководствовался его личными и деловыми качествами, а также учел результаты работы Мишустина на должности главы Федеральной налоговой службы.

«Учитывалось даже не то, что он провел ее, цифровизацию, в своем ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата», - уточнил Путин.

Предыдущий состав федерального правительства во главе с Дмитрием Медведевым ушел в отставку 15 января после послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию. Новым премьер-министром стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.