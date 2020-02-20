РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 фев. Команда «Пехорка» из Балашихи стала лучшей по итогам муниципального этапа интеллектуальной игры «РосКвиз», проводимой в муниципалитетах Подмосковья, она представит городской округ на зональном этапе, сообщил «РИАМО в Балашихе» пресс-секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владислав Момат.

В муниципальном этапе игры, состоявшейся 19 февраля в общественно-политическом центре микрорайона Железнодорожный, приняли участие пять команд: «Красноармейцы» и «Комсомольцы» от Гидрометеотехникума, «Кто, если не мы» от Молодежного парламента, «Гвардейцы» от «Молодой Гвардии Единой России» и победитель зонального этапа «РосКвиза» 2019 года команда «Пехорка», состоящая из преподавателей учебных заведений.

«Мы проводим интеллектуальную игру в формате «РосКвиз», посвященную теме празднования Дня защитника Отечества. Желаю всем командам честной борьбы, проявить все свои качества и показать знания настоящих знатоков отечественной истории», – сказал председатель совета сторонников партии «Единая Россия» Балашихи Александр Евсюткин перед началом игры.

По итогам пяти раундов, в ходе которых команды отвечали на вопросы по истории развития вооруженных сил России, ее героев и славных фактов великих побед, уверенную победу одержала команда «Пехорка». На втором месте – «Красноармейцы» и замкнули тройку призеров – «Гвардейцы». Команды-участницы были награждены дипломами и ценными призами.

Победитель представит Балашиху на зональном этапе интеллектуальной игры «РосКвиз». В прошлом году балашихинцы одержали убедительную победу и вышли в областной финал.

«РосКвиз» – это командные соревнования на логику, сообразительность и смекалку, своеобразный микс разных телевизионных шоу: «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Брейн-ринг». Игры приурочены к важным государственным праздникам России: первые были посвящены Дню России, вторые – Дню Государственного флага Российской Федерации. Цель – развитие новых форм интеллектуального досуга, пропаганда изучения исторического прошлого и культурного наследия России.