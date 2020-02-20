РИАМО - 20 фев. В столице продолжают подбирать новые стартовые площадки реновации, сейчас в проработке 40 таких площадок, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Совместно с коллегами из Москомархитектуры, департамента городского имущества и префектурами продолжаем подбирать «старты», сейчас на рассмотрении находится 40 новых участков суммарной мощностью почти 600 тысяч квадратных метров», - сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что эти адреса новые и не привязаны к тем территориям, которые освободят от многоквартирных домов, включенных в программу.

Продолжают подбирать и площадки для строительства в кварталах, где сносят старое жилье.

За последние два года утверждена 431 площадка с градостроительным потенциалом 6,8 миллиона квадратных метров.

Программа реновации стартовала в августе 2017 года. В нее были включены 5173 жилых дома во всех административных округах столицы. Заселение первого дома по программе началось в феврале 2018 года.

В рамках программы реновации уже завершилось расселение жителей 31 дома, на сегодняшний день в новые квартиры въехали более 14 тысяч человек.

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