РИАМО - 20 фев. В пятницу, 21 февраля, а также в предстоящие выходные в Москве прогнозируется осложнение дорожно-транспортной ситуации в преддверии Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

«Москвичи и гости столицы совершают больше поездок, ездят по магазинам, поздравляют друг друга, празднуют. Уже сегодня, и завтра (20 и 21 февраля) перед праздниками можно ожидать роста загруженности до восьми баллов», – говорится в сообщении.

В пятницу заторы прогнозируются уже с 12:00. Традиционно сильно будет загружен центр города. Серьезные затруднения на магистралях по направлению в область будут связаны с тем, что некоторые москвичи отправляются на праздники за город и за покупками раньше обычного времени.

В сами праздничные дни серьезных затруднений дорожного движения не ожидается, однако могут возникать локальные заторы, к примеру, вблизи крупных торговых центров. В часы пик горожанам рекомендовали воспользоваться городским транспортом.

День защитника Отечества отмечают в России ежегодно 23 февраля. Дата установлена федеральным законом от 13 марта 1995 года.