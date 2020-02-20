РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 фев. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в Люберцах 17-летнего мальчика, местонахождение которого неизвестно с 14 февраля, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Арлен Субанкулович Маматов, 17 лет. 14 февраля ушел из дома и не вернулся», – говорится в сообщении.

Рост мальчика 170 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы, глаза карие.

Был одет в темно-зеленую длинную куртку с капюшоном, серую толстовку, темно-синие спортивные брюки, темно-синие кроссовки с белыми полосками и в синюю шапку.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.