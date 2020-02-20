РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 фев. Жители ряда улиц в деревне Путилково и поселке Нахабино подмосковного Красногорска могут до вечера четверга получать воду повышенной мутности, сообщается на официальном сайте АО «Водоканал».

«В связи с промывкой сетей водопровода 20 февраля с 10:00 до 17:00 вода по адресу: деревня Путилково, улицы Садовая, Томаровича, Братцевская будет подаваться с повышенной мутностью. Возможно снижение давления», – говорится в сообщении.

Такая же ситуация возможна в домах на улицах Школьной, Молодежной, Новой, Братьев Волковых в поселке Нахабино, а также в микрорайоне Нахабино сквер.