РИАМО - 20 фев. Московская канатная дорога в День защитника Отечества и Международный женский день будет работать с 10 до 23 часов, сообщается в группе канатной дороги в соцсети «ВКонтакте».

«Приходите к нам с друзьями, любимыми и всей семьей любоваться самым красивым видом на Москву!» — говорится в сообщении.

Канатная дорога будет работать 23 февраля и 8 марта с 10:00 до 23:00, а 24 февраля и 9 марта – с 10:00 до 21:00. 25 февраля и 10 марта канатная дорога будет работать по графику понедельника – с 16:00 до 21:00.

Московская канатная дорога, расположенная на территории Воробьевых гор и «Лужников», открылась 26 ноября 2018 года.

Из окон кабин канатной дороги можно полюбоваться видами на живописную набережную Москвы-реки, территорию спорткомплекса «Лужники», высотки делового центра «Москва-Сити», главное здание МГУ и другие знаковые места города.

Приобрести билет на канатную дорогу можно на сайте www.srkvg.ru. Проезд можно оплатить даже по карте «Тройка».