РИАМО - 20 фев. Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал об отношениях двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и ее бывшего тренера Этери Тутберидзе, сообщает Газета.ru.

Фигуристка тренировалась у Тутберидзе с 2007 года, но в 2018 году ушла от наставницы. Сейчас Медведева живет в Канаде и работает под руководством Брайана Орсера.

«Этери я по телефону сказал: «Женя могла уйти, но ее стопроцентная ошибка в том, что она ушла без цветов и без спасибо». Это некрасивый поступок. Все остальное она вправе делать как хочет. Почему Медведева не подарила цветы Этери? Боялась, что она ее просто по башке ударит и проломит голову», – сказал Жулин в интервью Youtube-каналу Елены Родиной.

По его словам, Тутберидзе – очень эмоциональный человек, и в тот момент «не было уверенности в том, что она этого не сделает».

Медведева – российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Два раза становилась чемпионкой Европы и дважды выигрывала мировое первенство. В активе россиянки две серебряные медали Олимпийских игр.