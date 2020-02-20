РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 фев. В четверг в подмосковных Люберцах стартовал молодежный танцевальный марафон «Мастер-стар: область движения», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Марафон проходит во Дворце спорта «Триумф».

«Молодежный танцевальный марафон «Мастер-стар: область движения» проходит в Люберцах в 13-й раз. В нем участвуют 11 команд из представителей молодежных общественных организаций городского округа Люберцы и студенческие танцевальные коллективы», – сказал начальник управления по работе с молодежью администрации городского округа Борис Новиков.

Он добавил, что лучших участников ждут призы и Гран-при.

Команды уже исполнили чечетку, вальс, кан-кан, «Яблочко» и другие направления танцев. Также они должны были на ходу придумать танцевальный флешмоб не менее чем из восьми движений.