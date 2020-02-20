РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 фев. Хореографическая школа «Вдохновение» из подмосковного Красногорска стала лауреатом I степени в конкурсе «IV Национальная премия в области хореографии», говорится в сообщении управления культуры администрации городского округа.

«Хореографическая школа «Вдохновение» стала лауреатом I степени в конкурсе «IV Национальная премия в области хореографии» в категории профессионалы (возраст 8-10 лет)», – говорится в сообщении.

Конкурс проходил в городе Сочи с 18 по 20 февраля. Жюри возглавляла народная артистка СССР, художественный руководитель ГАХА «Березка» имени Надеждиной Мира Кольцова.

«Школа получила приглашение на закрытый грантовый Всероссийский хореографический конкурс среди лучших хореографических коллективов России 2019-2020 годов «Кубок победителей» в Сочи», – заключается в материале.