РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 фев. Порядка 18 представителей старшего поколения городского округа Мытищи посетили встречу с врачом-терапевтом в рамках школы пациентов, сообщается на сайте администрации горокруга.

В совете ветеранов микрорайона Строитель прошла школа пациентов «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний». Встречу провел врач-терапевт МГКБ Константин Таранов.

«Врач подробно рассказал активным представителям старшего поколения о профилактике инсульта. Напомнил о правиле «золотого часа», своевременном обращении к врачу и о том, что если есть хронические заболевания, то нужно соблюдать все рекомендации специалистов. Школу посетили 18 человек», – говорится в сообщении.

Врач также рассказал о высоких технологиях в медицине, благодаря которым удается спасать пациентов от смерти и инвалидизации. На сегодняшний день отделение рентгенхиругических методов диагностики и лечения МГКБ занимает одну из лидирующих позиций по выполнению высокотехнологической медицинской помощи в Московской области.

«Первые признаки инсульта: человек не может улыбнуться, заговорить, поднять руки. И если кто-то из ваших близких попал в беду, вызывайте скорую помощь. Но инсульт можно предотвратить, если проходить диспансеризацию, соблюдать рекомендации специалистов. Особенно тем, кто страдает гипертонической болезнью, атеросклерозом сосудов, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и имеет избыточный вес», – сказал Таранов.

Встреча проходила 18 февраля, следующее подобное мероприятие запланировано на 27 февраля.