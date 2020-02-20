РИАМО - 20 фев. По просьбам жителей столичного района Покровское-Стрешнево в рамках реновации планируется строительство детского сада с бассейном, также будет улучшена транспортная инфраструктура, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Как сообщила председатель комитета Юлиана Княжевская, разработчики проектов планировки территории по программе реновации микрорайонов 3 и 16 района Покровское-Стрешнево встретились с жителями и обсудили внесенные изменения по итогам публичных слушаний.

«Все проекты планировок в рамках реновации предусматривают четкие расчеты необходимой социальной инфраструктуры. Именно поэтому в микрорайоне 3 Покровского-Стрешнева детский сад рассчитан на 200 дошкольников, также планируется строительство блока начальных классов на территории существующей школы», – отметила Княжевская.

По просьбам жителей в проекте планировки микрорайона 16 детский сад будет теперь с бассейном, добавила она.

В проектах этих микрорайонов также учли пожелания по улучшению транспортной инфраструктуры. Проекты предусматривают реконструкцию существующих улиц и строительство внутриквартальных проездов.

Проезжая часть Врачебного и Полесского проездов будет расширена до двух полос движения в сторону существующих нежилых объектов. Количество наземных машиномест по обоим микрорайонам позволит обеспечить нормальное паркирование автотранспорта. Кроме того, предусмотрены подземные стоянки.