РИАМО - 20 фев. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двухэтажного магазина площадью около двух тысяч квадратных метров в новой Москве в селе Вороново, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По поручению (мэра столицы – ред.) Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности объектов в ТиНАО. На строительстве магазина в Воронове комитетом совместно со специалистами центра экспертиз проведено 15 проверок. Все нарушения застройщик устранял в сроки, установленные в предписаниях», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Магазин построили за счет инвестора. В здании разместятся торговые ряды и административные помещения. Планируется, что в новом здании откроется сетевой магазин, который давно ждут местные жители.