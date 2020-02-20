РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 фев. Директор музыкального театра в Королеве похитила почти 200 тысяч рублей из бюджета города, королевским городским судом она приговорена к двум годам условно, сообщил старший помощник прокурора Михаил Масликов.

Бывший директор центра дополнительного образования – музыкального театра «Браво» в Королеве предстала перед судом по обвинению в хищении бюджетных средств. Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей. В течение года она переводила деньги на карту фиктивного сотрудника.

«Все исковые требования прокуратуры были удовлетворены и в ближайшее время все средства вернутся в муниципальный бюджет в соответствии с приговором суда. По уголовному делу было собрано достаточное количество доказательств, в соответствии с чем королевским городским судом был вынесен обвинительный приговор в отношении подсудимой. Она приговорена к двум годам лишения свободы условно», – сказал Масликов.

Несмотря на все собранные доказательства, подсудимая свою вину не признала.

В настоящий момент детская школа театральных искусств расформирована, здание передано Центру развития творчества детей и юношества.

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