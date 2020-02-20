РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 фев. Выставка детских рисунков, посвященная победе в Великой Отечественной войне, продлится в Мытищах до 23 февраля, сообщается на сайте администрации горокруга.

В преддверии празднования Дня защитника Отечества в мытищинском Дворце культуры «Яуза» продолжается выставка детских рисунков клубных формирований «Рисование и живопись».

«Экспозиция называется «На защите Родины» и посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставка расположилась в фойе второго этажа ДК «Яуза». Увидеть ее можно с 11:00 до 19:00 до 23 февраля», – говорится в сообщении.

В рисунках ребята выразили свое представление об армии и флоте, сражениях и защитниках Родины. ДК «Яуза» расположен по адресу: Мытищи, улица Мира, дом №2А. Телефон для справок: 8(498)602-96-30. Вход на выставку свободный.