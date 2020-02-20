РИАМО - 20 фев. Депутаты Московской областной думы приняли в третьем чтении законопроект, по которому в комиссии по приемке капремонта в многоквартирных домах могут войти органы местного самоуправления, передает корреспондент РИАМО.

Ранее состав участников комиссий по приемке капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме был ограничен представителями региональной власти, управдомами и представителями собственников помещений.

«Формулировка предлагает включать в комиссии органы местного самоуправления», - сказал член комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Михаил Демидович, представляя законопроект.

Он отметил, что представители местной власти могут отказаться от участия в работе комиссий.

Законопроект в третьем чтении поддержали большинство депутатов.